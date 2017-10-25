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СМИ сообщили о планах Собчак сменить фамилию перед выборами-2018
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    СМИ сообщили о планах Собчак сменить фамилию перед выборами-2018

    18:12  25 Октября 2017
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    СМИ сообщили о планах Собчак сменить фамилию перед выборами-2018

    Москва, 25 октября. СМИ сообщают, что Ксения Собчак намерена сменить фамилию перед выборами президента России.

    Как стало известно, речь идет о двойной фамилии. В бюллетенях может появиться «Ксения Собчак – против всех». Другие знакомые светской львицы считают, что она хочет полностью отказаться от родной фамилии, заменив ее на «Против всех», сообщает «Дождь».

    «Супер идея, я впервые от вас это слышу», — прокомментировала новость пресс-секретарь предвыборного штаба Собчак Ксения Чудинова.

    Напомним, что в своем предвыборном ролике Ксения Собчак позиционировала свою кандидатуру как графу «против всех» в избирательных бюллетенях.

    Ранее в ЦИК прокомментировали возможность участия Собчак в выборах президента России после заявлений о принадлежности Крыма. По заявлению секретаря Центризбиркома Майи Гришиной, Ксению не могут исключить из предвыборной гонки, поскольку никакое заявление не может являться основанием для отказа в регистрации на выборы.



     

    Автор: Алексей Громов
    #собчак #выборы-2018
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