Видеодайджест новостей, вечер 25 октября 2017 года

В сирийской провинции Дейр эз-Зор не утихают бои между остающимися там террористами «Исламского государства» 1 * (запрещена в РФ) и сирийской армией. По данным ФАН, сирийцы прорвали первую линию обороны боевиков ИГИЛ 1 . Сделать это удалось благодаря активной поддержке Воздушно-космических сил России (ВКС РФ).

В Киеве продолжается так называемый «Майдан Саакашвили»

Накануне организаторы протеста возле здания Верховной рады сообщили, что бывший президент Грузии поселился в палатке среди участников акции. Корреспондент ФАН разыскал Саакашвили в протестном лагере. Как выяснилось, поход грузинско-украинского политика в народ продлился недолго. Саакашвили прогулялся по лагерю, сфотографировался с активистами, дал короткий брифинг, а затем — направился в гостиницу «Киев». Именно в отеле, расположенном рядом с лагерем активистов, и провел ночь бывший президент Грузии.