Видеодайджест новостей, вечер 25 октября 2017 года

Путин распорядился проиндексировать военные пенсии
Президент России Владимир Путин
распорядился проиндексировать
денежные выплаты военным пенсионерам. Индексация произойдет с 1 января 2018 года. О принятом решении российский лидер сообщил в ходе совещания с членами правительства в Кремле. Как заявил Владимир Путин, с 1 января будут проиндексированы пенсии военных, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и других структур. Путин напомнил, что пенсии военным выплачиваются месяцем раньше. Так что залодить в бюджет необходимые средства нужно уже в этом году.
Бои в Дейр эз-Зоре
В сирийской провинции Дейр эз-Зор не утихают бои между остающимися там террористами «Исламского государства»1* (запрещена в РФ) и сирийской армией. По данным ФАН, сирийцы прорвали первую линию обороны боевиков ИГИЛ1. Сделать это удалось благодаря активной поддержке Воздушно-космических сил России (ВКС РФ).
В Киеве продолжается так называемый «Майдан Саакашвили»
Накануне организаторы протеста возле здания Верховной рады сообщили, что бывший президент Грузии поселился в палатке среди участников акции. Корреспондент ФАН разыскал Саакашвили в протестном лагере. Как выяснилось, поход грузинско-украинского политика в народ продлился недолго. Саакашвили прогулялся по лагерю, сфотографировался с активистами, дал короткий брифинг, а затем — направился в гостиницу «Киев». Именно в отеле, расположенном рядом с лагерем активистов, и провел ночь бывший президент Грузии.
Азаров: украинская экономика нежизнеспособна без России
Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров
в интервью Федеральному агентству новостей заявил
, что украинская экономика нежизнеспособна без России. В 2016 году в Россию выехали немногим более четырех миллионов украинцев, а за неполный 2017-й — уже почти шесть миллионов. Николай Азаров считает, что в Россию на заработки украинцы едут не от хорошей жизни, и в целом экономическая зависимость Украины только растет. «С одной стороны, политический режим пропагандирует лживый тезис, что Россия является «агрессором». А с другой — реалии таковы, что даже граждане Украины не могут обойтись без России. И экономика страны без помощи России нежизнеспособна», — подчеркнул Азаров.
Петербуржцев напугали «дефицитом хлеба»
Утром в среду петербуржцев насторожили
сообщения федеральных СМИ, что Санкт-Петербургу якобы угрожает дефицит хлеба. Якобы ситуация сложилась таким образом, что для доставки зерна в Северную столицу не хватает вагонов из-за, цитируем: «интенсивных поставок за границу». В Министерстве сельского хозяйства эту информацию решительно опровергли. В ведомстве подчеркнули, что никаких проблем с доставкой зерна не наблюдается. В Минсельхозе внимательно следят за тем, чтобы вагонов хватало как для поставок в регионы, так и для экспорта.
1 Организация запрещена на территории РФ.