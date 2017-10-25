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    Главные новости 25 октября

    19:00  25 Октября 2017
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    Главные новости 25 октября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 25 октября.

    Глава думской фракции СР — о Собчак, выборах в ЕС и скорой победе в Сирии. Сергей Миронов: Крым наш, Европа правеет, успех России в Сирии беспрецедентен.

    У убившего сослуживцев старшего лейтенанта был серьезный конфликт с начальством воинской части в станице Шелковской. Золотов объяснил, почему офицер Росгвардии в Чечне расстрелял сослуживцев.

    Москва вновь «разочаровала» Вашингтон. «Михомайдан», версия 2.0. Видеодайджест новостей 25 октября 2017 года.

    САА при поддержке ВКС РФ прорвали линию обороны ИГ1 (запрещено в РФ) в Дейр эз-Зоре. Радикалы «Джейш Халид ибн Аль-Валид» уничтожили 34 исламиста ССА в Даръа. Два командира вооруженной оппозиции убиты в Идлибе. Сирия новости 25 октября 12.30: САА и ВКС РФ прорвали линию обороны ИГ в Дейр эз-Зоре, потери ССА в Даръа.

    Телеведущая Ксения Собчак заявила, что ее нельзя судить за слова о Крыме, который она ранее назвала «украинским». Клинцевич и Михеев ответили на слова Собчак о Крыме.

    Анатолий Собчак не допускал и тени сомнения в том, что Крым по праву является территорией России. Соловьев ответил Собчак словами ее отца о Крыме.

    Сирия, 25 октября. ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Кемалю, 14 мирных жителей Дейр эз-Зора погибло под ударами ВВС международной коалиции, ВС Турции стягивают силы к Африну. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия итоги за сутки на 25 октября 06.00: САА при поддержке ВКС РФ продвигается к Абу Кемалю, 14 мирных жителей Дейр эз-Зора убито ударами коалиции.

    Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Ксению Собчак, изъявившую желание баллотироваться в президенты России, следует посадить лет на пять за слова о том, что Крым принадлежит Украине с международной точки зрения. Жириновский предложил посадить Собчак «лет на пять» за высказывание о Крыме.

    Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился проиндексировать денежные выплаты военным пенсионерам и лицам, приравненным к ним, с 1 января будущего года. Об этом российский лидер сообщил в ходе совещания с членами правительства в Кремле. Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года.

    В Сети появилось видео необычного насекомого, которого пользователи прозвали «пришельцем». «Сжег бы дом, если увидел такое»: в Сети обсуждают насекомое, пойманное в Индонезии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #сирия #иг #вкс рф #игил #крым #клинцевич #собчак #миронов
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