Главные новости 25 октября

В Избранное

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 25 октября.

Глава думской фракции СР — о Собчак, выборах в ЕС и скорой победе в Сирии. Сергей Миронов: Крым наш, Европа правеет, успех России в Сирии беспрецедентен.

У убившего сослуживцев старшего лейтенанта был серьезный конфликт с начальством воинской части в станице Шелковской. Золотов объяснил, почему офицер Росгвардии в Чечне расстрелял сослуживцев.

Москва вновь «разочаровала» Вашингтон. «Михомайдан», версия 2.0. Видеодайджест новостей 25 октября 2017 года.

САА при поддержке ВКС РФ прорвали линию обороны ИГ1 (запрещено в РФ) в Дейр эз-Зоре. Радикалы «Джейш Халид ибн Аль-Валид» уничтожили 34 исламиста ССА в Даръа. Два командира вооруженной оппозиции убиты в Идлибе. Сирия новости 25 октября 12.30: САА и ВКС РФ прорвали линию обороны ИГ в Дейр эз-Зоре, потери ССА в Даръа.

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что ее нельзя судить за слова о Крыме, который она ранее назвала «украинским». Клинцевич и Михеев ответили на слова Собчак о Крыме.

Анатолий Собчак не допускал и тени сомнения в том, что Крым по праву является территорией России. Соловьев ответил Собчак словами ее отца о Крыме.

Сирия, 25 октября. ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Кемалю, 14 мирных жителей Дейр эз-Зора погибло под ударами ВВС международной коалиции, ВС Турции стягивают силы к Африну. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия итоги за сутки на 25 октября 06.00: САА при поддержке ВКС РФ продвигается к Абу Кемалю, 14 мирных жителей Дейр эз-Зора убито ударами коалиции.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Ксению Собчак, изъявившую желание баллотироваться в президенты России, следует посадить лет на пять за слова о том, что Крым принадлежит Украине с международной точки зрения. Жириновский предложил посадить Собчак «лет на пять» за высказывание о Крыме.

Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился проиндексировать денежные выплаты военным пенсионерам и лицам, приравненным к ним, с 1 января будущего года. Об этом российский лидер сообщил в ходе совещания с членами правительства в Кремле. Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года.

В Сети появилось видео необычного насекомого, которого пользователи прозвали «пришельцем». «Сжег бы дом, если увидел такое»: в Сети обсуждают насекомое, пойманное в Индонезии.

1 Организация запрещена на территории РФ.