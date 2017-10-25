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Боевики ИГ захватили большую часть лагеря Ярмук в провинции Дамаск
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    Боевики ИГ захватили большую часть лагеря Ярмук в провинции Дамаск

    18:02  25 Октября 2017
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    Боевики ИГ захватили большую часть лагеря Ярмук в провинции Дамаск

    Дамаск, 25 октября. Боевики «Исламского государства»1 развернули наступление против группировок, находящихся в лагере палестинских беженцев Ярмук.

    Подконтрольные джихадистам информационные агентства опубликовали данные, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) после длительного позиционного противостояния перешли в наступление и захватили местную больницу, после чего продолжили распространять свое влияние в лагере беженцев.

    Наиболее активное сопротивление игиловцам оказывают боевики группировки «Армия Ислама» («Джейш аль-Ислам» признана террористической в ряде стран). Местные источники отмечают, что «Армия Ислама» согласилась принять условия перемирия с Дамаском и прекратить ведение огня, это послужило началом столкновений с боевиками «Халифата», которые препятствуют прохождению гуманитарных конвоев на территорию лагеря и конфискуют у волонтеров гуманитарные грузы, предназначенные для беженцев.

    Боевики ИГ захватили большую часть лагеря Ярмук в провинции Дамаск

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #дамаск #джейш аль-ислам
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