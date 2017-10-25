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Цена на iPhone 7 в России упала до психологической отметки
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    Цена на iPhone 7 в России упала до психологической отметки

    18:00  25 Октября 2017
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    Цена на iPhone 7 в России упала до психологической отметки

    Москва, 25 октября. За минувший год стоимость смартфона iPhone 7 в России снизилась почти на 40%, преодолев «психологическую отметку». Об этом сообщают эксперты портала Hi-Tech Mail.Ru.

    По данным экспертов, на старте продаж в России стоимость смартфона iPhone 7 с 32 Гб встроенной памяти составляла почти 57 тысяч рублей. Однако в настоящее время данный смартфон можно приобрести по цене 37 тысяч рублей.

    Главными причинами подобного поведения цен являются соотношение рубля к доллару, а также скорое появление новых смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 X.

    Стоит отметить, что быстрее всего цены на iPhone 7 снижаются в Москве, при этом стоимость гаджета в регионах пока может быть выше.

    Автор: Алексей Громов
    #iphone 7 #цены #психологическая отметка
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