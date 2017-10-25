Цена на iPhone 7 в России упала до психологической отметки

В Избранное

Москва, 25 октября. За минувший год стоимость смартфона iPhone 7 в России снизилась почти на 40%, преодолев «психологическую отметку». Об этом сообщают эксперты портала Hi-Tech Mail.Ru.

По данным экспертов, на старте продаж в России стоимость смартфона iPhone 7 с 32 Гб встроенной памяти составляла почти 57 тысяч рублей. Однако в настоящее время данный смартфон можно приобрести по цене 37 тысяч рублей.

Главными причинами подобного поведения цен являются соотношение рубля к доллару, а также скорое появление новых смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 X.

Стоит отметить, что быстрее всего цены на iPhone 7 снижаются в Москве, при этом стоимость гаджета в регионах пока может быть выше.