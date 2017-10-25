«Хезболла» и САА оставили ИГ возможность покинуть станцию Т-2

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Дейр эз-Зор, 25 октября. Правительственные войска и подразделения «Хезболлы» в районе станции Т-2 окружили боевиков «Исламского государства»1 с трех сторон.

Арабское издание «Аль-Масдар» сообщило, что в наступательной операции при поддержке ВКС РФ участвовали сирийские военнослужащие, ливанское движение «Хезболла», а также афганское шиитское ополчение «Лива Фатимийюн».

В результате успешной операции боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) оказались блокированы южнее насосной станции Т-2, которая играет для сирийцев ключевое значение.

Наземные войска подошли к позициям игиловцев с трех сторон, оставив «воинам Халифата» путь для отступления. Этот шаг был предпринят для того, чтобы сохранить оборудование объекта нефтяной промышленности, которое может пострадать в ходе столкновений.

1 Организация запрещена на территории РФ.