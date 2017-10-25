«Армянская группировка» устроила рейдерский захват театра Джигарханяна

В Избранное

Москва, 25 октября. Представитель супруги артиста Армена Джигарханяна Элина Мазур заявила о рейдерском захвате здания Московского драматического театра.

По данным «Подмосковья 360», Московский драматический театр захвачен «армянской группировкой». Все руководство учреждения отстранено, а бухгалтерия захвачена злоумышленниками.

Сам артист «сидит запертый в своем кабинете без телефонов». Других подробностей происходящего в захваченном здании на данный момент нет.

Ранее, 10 октября, Джигарханян попал в больницу. Артист был госпитализирован частным образом, без документов и просил никому не сообщать о состоянии его здоровья, в том числе и супруге.