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«Армянская группировка» устроила рейдерский захват театра Джигарханяна
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    «Армянская группировка» устроила рейдерский захват театра Джигарханяна

    18:34  25 Октября 2017
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    «Армянская группировка» устроила рейдерский захват театра Джигарханяна

    Москва, 25 октября. Представитель супруги артиста Армена Джигарханяна Элина Мазур заявила о рейдерском захвате здания Московского драматического театра.

    По данным «Подмосковья 360», Московский драматический театр захвачен «армянской группировкой». Все руководство учреждения отстранено, а бухгалтерия захвачена злоумышленниками.

    Сам артист «сидит запертый в своем кабинете без телефонов». Других подробностей происходящего в захваченном здании на данный момент нет.

    Ранее, 10 октября, Джигарханян попал в больницу. Артист был госпитализирован частным образом, без документов и просил никому не сообщать о состоянии его здоровья, в том числе и супруге.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #театр #рейдерский захват #джигарханян
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