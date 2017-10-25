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Стали известны темы переговоров Шойгу с главой Катара
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    Стали известны темы переговоров Шойгу с главой Катара

    18:08  25 Октября 2017
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    Стали известны темы переговоров Шойгу с главой Катара

    Доха, 25 октября. Глава Минобороны Сергей Шойгу в рамках визита в Катар встретился с главой государства Тамимом бен Хамадом Аль Тани. На встрече министра и шейха обсуждалась ситуация на Филиппинах и вопросы международной безопасности. 

    Российский министр обороны Сергей Шойгу находится с первым официальным визитом в Катаре. На встрече с шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани поднимался вопрос региональной безопасности, в частности, филиппинский кризис. Отметим, что с 23 по 25 октября Шойгу находился в Республике Филиппины.

    Аль Тани осведомился, какие усилия предпринимает Манила для борьбы с террористическими группировками, действующими в стране. Напомним, что в филиппинском городе Марави в течение пяти месяцев шли бои против присягнувшей ИГ1 (организация запрещена в России) террористической организации «Мауте». На данный момент силовики взяли населенный пункт под контроль.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    #шойгу #катар #аль-тани
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