Стали известны темы переговоров Шойгу с главой Катара

В Избранное

Доха, 25 октября. Глава Минобороны Сергей Шойгу в рамках визита в Катар встретился с главой государства Тамимом бен Хамадом Аль Тани. На встрече министра и шейха обсуждалась ситуация на Филиппинах и вопросы международной безопасности.

Российский министр обороны Сергей Шойгу находится с первым официальным визитом в Катаре. На встрече с шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани поднимался вопрос региональной безопасности, в частности, филиппинский кризис. Отметим, что с 23 по 25 октября Шойгу находился в Республике Филиппины.

Аль Тани осведомился, какие усилия предпринимает Манила для борьбы с террористическими группировками, действующими в стране. Напомним, что в филиппинском городе Марави в течение пяти месяцев шли бои против присягнувшей ИГ1 (организация запрещена в России) террористической организации «Мауте». На данный момент силовики взяли населенный пункт под контроль.

1 Организация запрещена на территории РФ.