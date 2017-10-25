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Политика
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Общество
Крым «оказался» российским на официальном сайте Собчак
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    Крым «оказался» российским на официальном сайте Собчак

    18:24  25 Октября 2017
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    Собчак признала Крым российским

    Москва, 25 октября. Заявившая о намерении баллотироваться в президенты России Ксения Собчак сообщила, что Крым является частью Украины с точки зрения международного права. Однако на предвыборном сайте звезды он отмечен как территория России.

    На сайте Собчак, который посвящен ее возможному участию в выборах президента России, есть карта страны, на которой транслируется число человек, поддержавших ее в каждом регионе. Любопытно, что полуостров Крым на ней отмечен как территория России.

    Граница с Украиной четко отмечена на карте. Кроме того, Собчак собирает сторонников только на территории РФ. Так, на данный момент ее поддержали 57 крымчан. Эти жители республики уже учтены в голосах ее поддержки, которых необходимо набрать 100 тысяч.

    Собчак признала Крым российским

    Напомним, ранее Собчак на вопрос о принадлежности Крыма ответила, что он принадлежит Украине с точки зрения международного права. Это заявление вызвало резонанс среди российских политиков.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #украина #крым #собчак #сайт
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