Ксения Собчак как ракета «Сатана»: ТТХ главного пиар-проекта выборов-2018

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Участие Ксении Анатольевны Собчак в президентских выборах 2018 года является политическим аналогом старта межконтинентальной баллистической ракеты с разделяющимися боеголовками индивидуального наведения, известной на Западе под инфернальной кличкой «Сатана», а в нашей стране носящей прозаический индекс Р36М. Кстати, «Ксюше» 5 ноября «стукнет» как раз 36 лет, так что данная аналогия и в этом отношении оказывается весьма кстати.

Если рассматривать, так сказать, технико-тактические характеристики данного проекта — назовем его К36П (Ксюша-36-президентство), — то необходимо отметить следующее.

1. Масса боезаряда

Вот уже много лет эпатажная Ксения Собчак — безусловно, одна из самых узнаваемых медиа-фигур современного российского общества. Наверное, из любых 10 опрошенных граждан РФ 9 будут в курсе, кто она такая. Причем минимум один из десяти, если не больше, несмотря ни на что, оценит ее в целом позитивно. Это не значит, что на президентских выборах ее электоральная поддержка составит около 9–10%, но потенциальный диапазон такой поддержки — это 5–15% голосов, что весьма немало. Напомним, что на выборах 2012 года лидер КПРФ Геннадий Зюганов, опередивший других соперников Владимира Путина, получил 17,18% голосов, на выборах 2004 года вторым был также представитель КПРФ Николай Харитонов с 13,59%, а на выборах-2000 — опять же Зюганов, с 29,3%.

2. Дальность полета

Активная «раскрутка» фигуры Ксении Собчак началась сразу же после смерти 19 февраля 2000 года ее отца, известного политика горбачевско-ельцинской эпохи, мэра «северной столицы» Анатолия Собчака и состоявшегося летом того же года ее переезда в Москву, с переводом на учебу в МГИМО. На похоронах Собчака Владимир Путин, бывший тогда исполняющим обязанности президента РФ, сказал, что теперь осиротевшая Ксюша может считать его своим отцом. С весны 2001 года, выдержав положенный годичный траур, Ксения сначала стала завсегдатаем столичных «светских тусовок», а затем — и все более заметной медиа-«звездой». При этом причины подобной «раскрутки» — а в середине 2000-х годов «Ксюшу» или про «Ксюшу» можно было услышать, как говорится, даже из включенного утюга, — оставались, по большому счету, непонятными и необъяснимыми. Теперь понятно, что Ксения Собчак — это «стратегическая ракета», всерьез и надолго.

3. Тип боезаряда

Обозначен маркировкой «против всех». Абсолютная термоядерная стервоза с неопределенно долгим периодом полураспада, предназначена для имплозивного разрыва всех «протестных» слоев российского общества.

4. Количество боеголовок индивидуального наведения

В данном варианте запуска — не менее 7.

4.1. Алексей Навальный

Президентский запуск Ксении Собчак ставит точку на проекте «Навальный», который списывается с вооружения «несистемной оппозиции» и наших западных «партнеров» как морально устаревший.

4.2. «Несистемная» оппозиция

Раскалывается на тех, кто, в принципе, готов поддержать «Ксюшу» как «свою» (большинство), и тех, кто считает ее «троянской лошадью» Кремля, а потому «нерукопожатной» в качестве кандидата (ультралиберальное меньшинство). Судя по заявленному начальному составу «предвыборного штаба» (Малашенко, Красовский, Ситников etc.) к кампании Ксении Собчак уже привлечены немалые финансовые и статусные ресурсы.

4.3. «Системная» оппозиция

Уничтожается как класс вместе со всем политическим пейзажем постсоветского образца. Политические «вожди»-долгожители: Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и отчасти Сергей Миронов строем отправляются в политические маргиналы следом за Григорием Явлинским, поскольку проиграть на президентских выборах Ксении Собчак или даже «сыграть вничью» с ней, публично объявляющей об отсутствии какой-либо программы, не говоря уже об идеологии, — манифестация политического бессилия, которой не может быть никакого оправдания перед их фракциями, партиями, избирателями и т.д. Следом за «либералкой» Собчак могут состояться аналогичные «постмодернистские запуски» для других частей российского общества: консервативно-православной (Наталья Поклонская) и «красно»-коммунистической (?)

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4.4. «Властная вертикаль»

Выдвижение «блондинки в шоколаде», как отмечено выше, не могло состояться без санкции с самого «верха», что создает весьма тонкую «следовую полосу» между двумя «красными линиями»: Ксению нельзя поддерживать слишком мало и нельзя поддерживать слишком сильно. В итоге — фантастически эффективный тест на лояльность, пройти который, выражаясь словами нынешнего мэра Виталия Кличко, «смогут не только лишь все».

4.5. Избиратели

Наличие столь эпатажной фигуры на президентских выборах, несомненно, повысит явку на выборы: многие придут голосовать «за» Ксению Собчак, еще больше — по разным причинам — «против». Правда, пока неясно, сможет ли она собрать необходимые 300 тысяч подписей, но, судя по развитию ситуации, неразрешимой проблемой это стать не должно.

4.6. Гендерные проблемы

До сих пор на президентские выборы в России женщина выдвигалась только однажды — в 2004 году Ирина Хакамада получила почти 2,7 миллиона голосов избирателей (3,84%). Как уже отмечалось выше, Ксения Собчак, в случае допуска ЦИКом, способна минимум в полтора-два раза превзойти этот результат 14-летней давности — тем более что Путин, отвечая на вопрос, может ли женщина стать президентом РФ, ответил: «В России возможно все».

4.7. Запад и либерализм

В целом Ксения Собчак выдвигается как весьма привлекательный для западных «партнеров» кандидат в президенты России. Возможно, этим обстоятельством объясняются и вроде бы крайне проигрышные для нее в электоральном плане заявления по Крыму, Украине, Сирии и т.д. Если США и их союзники воспримут все это всерьез и окажут какую-то поддержку Ксении Собчак, сценарий знаменитой «операции «Трест» почти столетней давности может повториться в новых исторических условиях.

5. Точность

Поскольку запуск президентского проекта Ксении Собчак носит экспериментальный и многоцелевой характер, данный параметр подлежит оценке только по итогам запуска и по каждой из целей отдельно.

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6. Сроки боеготовности

Выведение Ксении Собчак на ударные политические позиции, судя по всему, не ограничится президентскими выборами 2018 года. Данный проект способен, если никакого форс-мажор не случится, состоять «на боевом дежурстве» не один десяток лет.

7. Тип старта

Внезапный, массовый, с отстреливанием «ложных целей».

Судя по ТТХ «Ксения Собчак», это — не просто потенциально весьма эффективный «здесь и сейчас» политический проект, это — всерьез и надолго.