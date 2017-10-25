Шойгу подписал соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Катаром

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Доха, 25 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу подписал с главой военного ведомства Катара Халидом бен Мохамадом аль-Аттыйей договор о военном сотрудничестве двух стран.

Пресс-служба министерства обороны России сообщает, что в ходе официального визита Сергея Шойгу в Катар главы военных ведомств обсудят перспективы развития военно-технического сотрудничества двух государств. Отмечается, что это первый в истории России визит министра обороны в Доху.

В заявлении Минобороны РФ отмечается, что в ходе визита намечена встреча Сергея Шойгу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Стороны планируют обсудить вопросы региональной и глобальной безопасности.