Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Совфед предложил увеличить финансирование Росгвардии
Весь мир
Шойгу подписал соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Катаром
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Шойгу подписал соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Катаром

    17:37  25 Октября 2017
    110

    Шойгу подписал соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Катаром

    Доха, 25 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу подписал с главой военного ведомства Катара Халидом бен Мохамадом аль-Аттыйей договор о военном сотрудничестве двух стран.

    Пресс-служба министерства обороны России сообщает, что в ходе официального визита Сергея Шойгу в Катар главы военных ведомств обсудят перспективы развития военно-технического сотрудничества двух государств. Отмечается, что это первый в истории России визит министра обороны в Доху.

    В заявлении Минобороны РФ отмечается, что в ходе визита намечена встреча Сергея Шойгу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Стороны планируют обсудить вопросы региональной и глобальной безопасности.

    Шойгу подписал соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Катаром

    Автор: Алексей Громов
    #сергей шойгу #минобороны рф #катар #соглашение
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        14:52   25 Октября 2017
        2292
        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        12:07   25 Октября 2017
        578
        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        11:52   25 Октября 2017
        409
        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        10:35   25 Октября 2017
        273