В НАТО рассказали о перспективах восстановления сотрудничества с Россией

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Вашингтон, 25 октября. Глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что Альянс не готов возобновить сотрудничество с Россией, прерванное ранее в связи с разногласиями по ситуации на Украине.

«Мы говорим нашим российским партнерам, что открыты для диалога, но не открыты для возобновления сотрудничества, так как условия еще не созрели. Эти условия были совершенно ясно намечены на политическом уровне», — отметил генерал.

Он также добавил, что НАТО пытается восстановить политические и военные связи с Россией, однако одним из главных условий для возобновления сотрудничества является урегулирование конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что НАТО может одобрить создание двух военных формирований для укрепления логистики Альянса на случай «потенциального конфликта с Россией». Ожидается, что данный вопрос будет рассмотрен на ежеквартальном совещании министров в ноябре.