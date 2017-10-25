Шойгу и глава Минобороны Катара обсудили ситуацию в Сирии

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Доха, 25 октября. Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу в ходе первого в истории визита в Катар выразил надежду на укрепление сотрудничества с Дохой.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел переговоры с катарским коллегой Халидом бен Мухаммадом Аль-Аттыйя, по итогам которых сделал заявление.

«Надеюсь, наши сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению нашего сотрудничества в военной и военно-технической сфере», — сказал российский министр.

Шойгу отметил необходимость обсуждения вопросов, связанных с региональной и международной безопасностью. Отдельно он акцентировал внимание на ситуации в Сирии. Аль-Аттыйя подчеркнул, что визит главы Минобороны РФ говорит о потенциале для развития сотрудничества.