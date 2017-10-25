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Шойгу и глава Минобороны Катара обсудили ситуацию в Сирии
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    Шойгу и глава Минобороны Катара обсудили ситуацию в Сирии

    17:41  25 Октября 2017
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    Шойгу и глава Минобороны Катара обсудили ситуацию в Сирии

    Доха, 25 октября. Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу в ходе первого в истории визита в Катар выразил надежду на укрепление сотрудничества с Дохой. 

    Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел переговоры с катарским коллегой Халидом бен Мухаммадом Аль-Аттыйя, по итогам которых сделал заявление. 

    «Надеюсь, наши сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению нашего сотрудничества в военной и военно-технической сфере», — сказал российский министр. 

    Шойгу отметил необходимость обсуждения вопросов, связанных с региональной и международной безопасностью. Отдельно он акцентировал внимание на ситуации в Сирии. Аль-Аттыйя подчеркнул, что визит главы Минобороны РФ говорит о потенциале для развития сотрудничества. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #шойгу #катар
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