Маккейн заявил, что Ирак не должен использовать против курдов поставляемое США оружие

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Вашингтон, 25 октября. Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что применение армией Ирака оружия, поставляемого США, против курдов является «абсолютно неприемлемым».

В своем обращении американский сенатор назвал вооруженный конфликт, который начался 16 октября в провинции Киркук между армией Ирака и курдскими силами пешмерга, «очень беспокоящим». Маккейн отметил, что иракская армия не должна применять оружие, полученное от США, против пешмерга, так как Соединенные Штаты и курдов связывает «давняя дружба».

Ранее сообщалось, что США не поддержали дружественных им курдов после референдума о независимости Курдистана, проведенного 25 сентября. Отмечается, что Вашингтон поставляет оружие, как иракской армии, так и курдскому ополчению.