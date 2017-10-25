Маккейн заявил, что Ирак не должен использовать против курдов поставляемое США оружие
Вашингтон, 25 октября. Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что применение армией Ирака оружия, поставляемого США, против курдов является «абсолютно неприемлемым».
В своем обращении американский сенатор назвал вооруженный конфликт, который начался 16 октября в провинции Киркук между армией Ирака и курдскими силами пешмерга, «очень беспокоящим». Маккейн отметил, что иракская армия не должна применять оружие, полученное от США, против пешмерга, так как Соединенные Штаты и курдов связывает «давняя дружба».
Ранее сообщалось, что США не поддержали дружественных им курдов после референдума о независимости Курдистана, проведенного 25 сентября. Отмечается, что Вашингтон поставляет оружие, как иракской армии, так и курдскому ополчению.