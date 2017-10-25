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Пожилая пассажирка выпала на ходу из маршрутки в Астрахани
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    Пожилая пассажирка выпала на ходу из маршрутки в Астрахани

    17:31  25 Октября 2017
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    Пожилая пассажирка выпала на ходу из маршрутки в Астрахани

    Астрахань, 25 октября. 62-летняя пассажирка выпала из открытой двери маршрутки в Астрахи, сообщили в УГИБДД.

    Инцидент произошел накануне около 18 часов вечера. Маршрутка следовала по городскому маршруту № 18с.

    29-летний водитель забыл закрыть двери автобуса и начал движение по улице Свердлова. В результате пассажирка 1955 года рождения не успела сесть, потеряла равновесие и выпала из транспорта, передает «Свободная пресса».

    Врачи выявили у пожилой женщины разрыв связок голеностопного сустава.

    «По факту нарушения ПДД, повлекшего причинение вреда здоровью человека, — рассказали представители пресс-службы главного управления МВД России по Астраханской области, — сотрудники Отдельного батальона дорожно-патрульной службы № 1 проводят административное расследование».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #астрахань #падение #маршрутка #пассажирка
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