Пожилая пассажирка выпала на ходу из маршрутки в Астрахани
Астрахань, 25 октября. 62-летняя пассажирка выпала из открытой двери маршрутки в Астрахи, сообщили в УГИБДД.
Инцидент произошел накануне около 18 часов вечера. Маршрутка следовала по городскому маршруту № 18с.
29-летний водитель забыл закрыть двери автобуса и начал движение по улице Свердлова. В результате пассажирка 1955 года рождения не успела сесть, потеряла равновесие и выпала из транспорта, передает «Свободная пресса».
Врачи выявили у пожилой женщины разрыв связок голеностопного сустава.
«По факту нарушения ПДД, повлекшего причинение вреда здоровью человека, — рассказали представители пресс-службы главного управления МВД России по Астраханской области, — сотрудники Отдельного батальона дорожно-патрульной службы № 1 проводят административное расследование».