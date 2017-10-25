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Роскосмос сообщил об утечке фреона в американском модуле МКС
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    Роскосмос сообщил об утечке фреона в американском модуле МКС

    17:52  25 Октября 2017
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    Утечка фреона в американском модуле МКС не угрожает здоровью космонавтов

    Москва, 25 октября. Утечка фреона на Международной космической станции, случившаяся в американском модуле, не угрожает экипажу орбитальной станции, рассказали в государственной корпорации «Роскосмос».

    «Безопасности экипажа ничего не угрожает. Мы уверены, что американские коллеги устранят неисправность в кратчайшие сроки»,  — приводит ТАСС комментарий представителей Роскосмоса.

    Утечка фреона произошла на американском сегменте МКС во время работы астронавтов с микроспутником. В результате инцидента в атмосферу попало около 100 миллилитров фреона.

    Отметим, фреоны — это бесцветные жидкости и газы без запаха. Фреоны – инертны и не взрывоопасны, однако при нагревании до 250 градусов Цельсия они могут образовывать ядовитые вещества, например, фосген.

    Напомним, ранее сообщалось, что в ходе апрельского возвращения экипажа МКС с орбиты имел место инцидент с разгерметизацией, однако происшествие никак не отразилось на здоровье космонавтов.

    Автор: Федор Веснин
    #мкс #утечка #фреон
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