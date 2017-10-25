Путин потребовал проводить на таможне постоянную антикоррупционную работу

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Москва, 25 октября. Антикоррупционная работа должна проводиться на российской таможне на постоянной основе, заявил президент страны Владимир Путин во время встречи с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимиром Булавиным.

Путин обратил внимание Булавина на необходимость совершенствования технологий на ФТС, а также обеспечении бесперебойной работы на границах. Президент России подчеркнул, что участники внешнеэкономической деятельности должны чувствовать поддержку российских таможенников.

«И, безусловно, всегда нужно думать о чистоте собственных рядов, — добавил глава государства. — Надеюсь, что эта работа будет (проводиться. — Прим. ФАН) на постоянной основе».

Президент заметил, что работники таможни должны прежде всего думать об интересах государства. Он также призвал Булавина уделить внимание зарплатам и социальной обеспеченности сотрудников ФТС.