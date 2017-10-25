Срок эксплуатации домов по программе реновации в Москве составит 100 лет

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Москва, 25 октября. Срок эксплуатации новых домов, построенных в рамках столичной программы реновации составит не менее 100 лет. Об этом заявил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«Они будут стоять 100 лет. Все остальное имеет срок своей жизни и возможно заменить», — сказал Левкин.

Он также добавил, что себестоимость строительства одного квадратного метра жилья в рамках программы реновации в Москве может составить от 75 до 85 тысяч рублей. Кроме того, излишки жилья, которые останутся по итогам программы, власти Москвы намерены продавать по рыночной цене.