Алеппо: армия Турции на 20 километров подошла к курдскому Африну

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Алеппо, 25 октября. Турецкая армия подошла к городу Азаз в северной части провинции Алеппо.

Курдские источники заявляют, что военные инженеры Турции приступили к строительству позиций около населенного пункта Азаз, который расположен всего в двадцати километрах от столицы курдского кантона Африн. Командование альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) заявляет, что «турецкая угроза» в Алеппо для курдов становится все более весомой.

Отмечается, что протурецкие «умеренные» боевики из состава «Свободной сирийской армии», которые также находятся в регионе, полностью поддерживают политику Анкары и готовы к началу столкновениями с курдскими отрядами.