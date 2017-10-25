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Алеппо: армия Турции на 20 километров подошла к курдскому Африну
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    Алеппо: армия Турции на 20 километров подошла к курдскому Африну

    17:08  25 Октября 2017
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    Алеппо: армия Турции на 20 километров подошла к курдскому Африну

    Алеппо, 25 октября. Турецкая армия подошла к городу Азаз в северной части провинции Алеппо.

    Курдские источники заявляют, что военные инженеры Турции приступили к строительству позиций около населенного пункта Азаз, который расположен всего в двадцати километрах от столицы курдского кантона Африн. Командование альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) заявляет, что «турецкая угроза» в Алеппо для курдов становится все более весомой.

    Отмечается, что протурецкие «умеренные» боевики из состава «Свободной сирийской армии», которые также находятся в регионе, полностью поддерживают политику Анкары и готовы к началу столкновениями с курдскими отрядами.

    Алеппо: армия Турции на 20 километров подошла к курдскому Африну

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #турция #курды #сса #африн
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