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Сирия и РФ откроют курорты в Тартусе и Латакии: министр туризма САР рассказал ФАН о планах партнеров
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    Сирия и РФ откроют курорты в Тартусе и Латакии: министр туризма САР рассказал ФАН о планах партнеров

    17:37  25 Октября 2017
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    Латакия

    Министр туризма Сирии Бишр Язиджи дал небольшое интервью специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) в САР по случаю недавно состоявшейся важной встречи, посвященной сотрудничеству Дамаска и Москвы в туристической сфере.

    Ранее Язиджи заявлял о том, что данный сектор серьезно пострадал в результате кризиса в арабской республике, и потому правительство САР очень рассчитывает привлечь российских инвесторов для восстановления сферы туризма в стране. С этой целью в Сирии началось формирование так называемой свободной туристической зоны, которая предусматривает значительные льготы и преференции для инвесторов из РФ и некоторых других дружественных Дамаску государств.

    Тартус

    В ходе беседы с корреспондентом ФАН министр туризма САР рассказал о том, что сегодня состоялся ключевой раунд переговоров, который стал своего рода итогом встречи российских и сирийских комитетов в Москве. Во время сегодняшнего заседания был согласован ряд важных вопросов, основной из них — формирование единой российско-сирийской комиссии, которая будет заниматься созданием курортных зон на средиземноморском побережье арабской республики — в Тартусе и Латакии — и строительством отелей и гостиниц в других провинциях САР.

    Язиджи подчеркнул, что официальный Дамаск со своей стороны приложил максимум усилий для того, чтобы создать в стране комфортную атмосферу для российских инвесторов, в том числе в сфере туризма, поскольку именно РФ рассматривается ими как будущий главный стратегический партнер САР во многих отраслях. Соответственно, для российских компаний были предусмотрены специальные, более привилегированные условия налогообложения и деятельности. На последней встрече, отметил сирийский политик, в частности, обсуждалось дальнейшее развитие этого направления работы.

    Дамаск, Сирия

    По мнению Бишра Язиджи, туризм наряду с военной и политической сферой может в скором времени стать важнейшей областью сотрудничества между РФ и САР. В настоящий момент рассматриваются новые инициативы, призванные подготовить как можно более благоприятную почву для совместной работы в рамках данного сектора.

    «Как известно, сирийско-российские отношения основаны на военном, политическом и экономическом сотрудничестве. Важно также укрепить сектор туризма, подготовить и согласовать все условия для этого. Мы работаем над созданием комфортных условий для российских инвесторов. И мы занимаемся решением этой задачи сейчас, и будем работать над ней и в дальнейшем».

    Ранее министр туризма САР говорил о том, что РФ, Иран и Китай уже успели внести серьезный вклад в процесс постепенного возрождения Сирии и улучшения жизни ее граждан. В результате все большее число иностранцев с момента начала конфликта посещают арабскую республику в период туристического сезона. Недавно Язиджи также выразил беспокойство в связи с тем, что многие люди знают о САР лишь как о стране, в которой разворачиваются ожесточенные военные действия. Он пояснил, что видит причину распространенности такой точки зрения в том, что США и другие страны Запада имеют слишком серьезное информационное влияние, и, злоупотребляя им, они намеренно исказили имидж республики.

    Автор: Нур Молхем
    #россия #сша #сирия #дамаск #китай #иран #латакия #тартус #бишр язиджи
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