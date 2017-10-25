Эксперт рассказал, как Китай поможет Путину построить многополярный мир

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Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием на пост главы Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК). Путин назвал утвердивший Си Цзиньпина XIX съезд КПК поистине историческим событием и подчеркнул, что итоги голосования подтвердили огромный политический авторитет китайского национального лидера и широкую общественную поддержку проводимого им курса. Си Цзиньпин переизбран на пост генсека китайской Компартии — а значит, де-факто и главы китайского государства — еще на 5 лет.

Сейчас мы много слышим о развивающемся партнерстве между Россией и Китаем. Владимир Брутер, политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, предоставил Федеральному агентству новостей свой прогноз по поводу того, как российско-китайские отношения будут развиваться в ближайшие годы.

«Отношения РФ и Китая сейчас находятся на странном этапе. Они уже перешагнули тот уровень, который обычно имеют «партнерскими отношениями», но еще не обратились в отношения стратегических союзников. Станут ли они таковыми в ближайшие годы, зависит от многих факторов: не только от самого Китая и самой России, но и от международной ситуации в целом. Тем не менее пока мы наблюдаем положительную динамику на укрепление российско-китайских отношений», — заявил Брутер в беседе с корреспондентом ФАН.

Общая угроза всегда объединяет, продолжает политолог. В современном мире Россия и Китай в равной степени ощущают давление со стороны пока еще господствующей мировой силы — Соединенных Штатов Америки. Эта простая геополитическая данность делает военно-стратегическое сотрудничество наиболее важным аспектом всего российско-китайского партнерства.

Тем не менее это не означает, что укрепляющийся союз России и Китая — это лишь военный союз. Каждая из двух стран имеет свои интересы. Многие из них могут быть удовлетворены за счет двухстороннего сотрудничества.

«Китай, к примеру, хочет получить от России три вещи. Во-первых, это энергоносители. Во-вторых, это военные технологии. Все же российская армия гораздо более продвинута в техническом плане, нежели китайская. Это так просто в силу исторической закономерности. В-третьих, Китай рассматривает Россию как самый надежный и стабильный транспортный коридор для поставок своей продукции на европейские рынки», — поясняет Брутер.

Сейчас Китай поставляет значительную часть своих товаров в Европу морскими путями. Также в последнее время много стали говорить о том, что страны Средней Азии могли бы стать для китайских грузов альтернативным наземным путем на европейский континент. Тем не менее вряд ли хоть один из этих факторов способен подорвать укрепляющееся торговое партнерство между КНР и РФ.

«Морские перевозки — это долгое и дорогое дело. Что же касается нового «шелкового пути» в обход России, то он, в любом случае, будет проходить или через Пакистан, или через Индию. С Индией у Китая сейчас очень непростые отношения. Пакистан — также весьма нестабильная страна. По сравнению с ними контейнерные перевозки грузов через Россию отличаются 125-процентной надежностью», — заявил политолог.

В свою очередь, интерес России к Китаю также отличается комплексностью.