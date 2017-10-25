Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Совфед предложил увеличить финансирование Росгвардии
Весь мир
Турция поддержит Ирак в борьбе с ИГ и РПК — Эрдоган
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Турция поддержит Ирак в борьбе с ИГ и РПК — Эрдоган

    16:57  25 Октября 2017
    51

    Турция поддержит Ирак в борьбе с ИГ и РПК — Эрдоган

    Анкара, 25 октября. Власти Турции готовы поддержать Ирак в борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1 и Рабочей партией Курдистана, заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган.

    Глава иракского правительства Хайдер аль-Абади находится с визитом в Турции. По итогам переговоров с представителем Ирака Реджеп Эрдоган сделал заявление.

    «ИГ1 дошло почти до Багдада, уничтожая все на своем пути. Иракское правительство предприняло решительные шаги, и почти полностью, кроме 10–15% территории, освободило страну от террористов», — сказал Эрдоган. 

    Он выразил уверенность в том, что боевики ИГИЛ1 будут полностью уничтожены. 

    «Такую же угрозу для Ирака представляет РПК, которая базируется в Кандиле и Синджаре. Мы всегда рядом с Ираком в борьбе с терроризмом», — добавил президент Турции.

    Эрдоган заявил, что Анкара хочет восстановления всех пострадавших от боевых действий регионов и готова оказать поддержку для воцарения «мира и покоя» на иракской земле. Напомним, что РПК запрещена в Турции, поскольку рассматривается властями как террористическая организация. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    #иг #турция #эрдоган #рпк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        14:52   25 Октября 2017
        2295
        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        12:07   25 Октября 2017
        579
        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        11:52   25 Октября 2017
        411
        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        10:35   25 Октября 2017
        273