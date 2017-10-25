Турция поддержит Ирак в борьбе с ИГ и РПК — Эрдоган

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Анкара, 25 октября. Власти Турции готовы поддержать Ирак в борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1 и Рабочей партией Курдистана, заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган.

Глава иракского правительства Хайдер аль-Абади находится с визитом в Турции. По итогам переговоров с представителем Ирака Реджеп Эрдоган сделал заявление.

«ИГ1 дошло почти до Багдада, уничтожая все на своем пути. Иракское правительство предприняло решительные шаги, и почти полностью, кроме 10–15% территории, освободило страну от террористов», — сказал Эрдоган.

Он выразил уверенность в том, что боевики ИГИЛ1 будут полностью уничтожены.

«Такую же угрозу для Ирака представляет РПК, которая базируется в Кандиле и Синджаре. Мы всегда рядом с Ираком в борьбе с терроризмом», — добавил президент Турции.

Эрдоган заявил, что Анкара хочет восстановления всех пострадавших от боевых действий регионов и готова оказать поддержку для воцарения «мира и покоя» на иракской земле. Напомним, что РПК запрещена в Турции, поскольку рассматривается властями как террористическая организация.

1 Организация запрещена на территории РФ.