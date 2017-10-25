САА зачистила от ИГ промышленный район Дейр эз-Зора

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Дейр эз-Зор, 25 октября. Правительственные войска после длительных столкновений полностью освободила от «Исламского государства»1 индустриальный район Дейр эз-Зора.

Сирийское командование сообщило об успехе наступательной операции правительственных войск в городе Дейр эз-Зор. Отмечается, что в ходе ожесточенных столкновений промышленный район населенного пункта был полностью зачищен от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Несколько лет этот квартал был точкой наиболее активных сражений гарнизона Дейр эз-Зора и террористов «Халифата». Данная победа, отмечают в командовании, значительно поднимет моральный дух сирийских военнослужащих.

Ранее отмечалось, что российская авиация не участвует в городских операциях из-за вероятности нанесения удара по мирным жителям. В Минобороны РФ неоднократно сообщали, что ВКС РФ действуют по точным и проверенным разведданным.

Breaking: Syrian Army full liberates the Industrial District of Deir Ezzor City — Leith Abou Fadel (@leithfadel) October 25, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.