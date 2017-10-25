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САА зачистила от ИГ промышленный район Дейр эз-Зора
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    САА зачистила от ИГ промышленный район Дейр эз-Зора

    16:56  25 Октября 2017
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    САА зачистила от ИГ промышленный район Дейр эз-Зора

    Дейр эз-Зор, 25 октября. Правительственные войска после длительных столкновений полностью освободила от «Исламского государства»1 индустриальный район Дейр эз-Зора.

    Сирийское командование сообщило об успехе наступательной операции правительственных войск в городе Дейр эз-Зор. Отмечается,  что в ходе ожесточенных столкновений промышленный район населенного пункта был полностью зачищен от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

    Несколько лет этот квартал был точкой наиболее активных сражений гарнизона Дейр эз-Зора и террористов «Халифата». Данная победа, отмечают в командовании, значительно поднимет моральный дух сирийских военнослужащих.

    Ранее отмечалось, что российская авиация не участвует в городских операциях из-за вероятности нанесения удара по мирным жителям. В Минобороны РФ неоднократно сообщали, что ВКС РФ действуют по точным и проверенным разведданным.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #саа #дейр эз-зор
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