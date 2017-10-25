НАТО надеется, что Герасимов и Скапарротти встретятся до конца года

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Вашингтон, 25 октября. В Североантлантическом альянсе надеются, что верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов встретятся на конца этого года, заявил глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел.

Павел рассказал, что в военно-политическом блоке надеются на личную встречу Скапарротти и Герасимова в этом году.

«У нас, будем надеяться, до конца года пройдет встреча лицом к лицу между главкомом ОВС НАТО и генералом Герасимовым», — цитирует представителя Североантлантического альянса ТАСС.

Ранее в Госдуме заявили, что, если НАТО решит создавать новые военные формирования на случай потенциального конфликта с Россией, Москва будет вынуждена усилить военный потенциал на западном направлении.