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НАТО надеется, что Герасимов и Скапарротти встретятся до конца года
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    НАТО надеется, что Герасимов и Скапарротти встретятся до конца года

    16:59  25 Октября 2017
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    НАТО надеется, что Герасимов и Скапарротти встретятся до конца года

    Вашингтон, 25 октября. В Североантлантическом альянсе надеются, что верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов встретятся на конца этого года, заявил глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел.

    Павел рассказал, что в военно-политическом блоке надеются на личную встречу Скапарротти и Герасимова в этом году.

    «У нас, будем надеяться, до конца года пройдет встреча лицом к лицу между главкомом ОВС НАТО и генералом Герасимовым», — цитирует представителя Североантлантического альянса ТАСС.

    НАТО надеется, что Герасимов и Скапарротти встретятся до конца года

    Ранее в Госдуме заявили, что, если НАТО решит создавать новые военные формирования на случай потенциального конфликта с Россией, Москва будет вынуждена усилить военный потенциал на западном направлении.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #нато #герасимов #скапарротти
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