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Генштаб ВСУ увидел тысячи российских солдат в Белоруссии
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    Генштаб ВСУ увидел тысячи российских солдат в Белоруссии

    17:39  25 Октября 2017
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    Генштаб ВСУ увидел тысячи российских солдат в Белоруссии

    Киев, 25 октября. Украинские силовики считают, что после завершения стратегических учений «Запад-2017» в Белоруссии якобы остались российские военнослужащие. Об этом заявил в среду глава управления верификации Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гудзь.

    Он ссылается на данные, которые озвучили иностранные наблюдатели и заместитель начальника Генерального штаба ВС Белоруссии Павел Муравейко.

    «Российские войска на территории Беларуссии есть… На территории Беларуссии была создана группировка белорусско-российских вооруженных сил примерно в количестве 12 тысяч лиц, из которых 5 800 человек — представители России», — цитирует слова Гудзя издание «Интерфакс-Украина».

    Напомним, ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу указал на то, что российско-белорусские учения «Запад-2017» проходили в условиях беспрецедентного информационного давления.

    Непосредственно пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков посоветовал Киеву уволить за профнепригодность начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, который считает, что на территории Белоруссии якобы остаются российские солдаты.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #белоруссия #украина #запад-2017
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