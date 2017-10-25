Алеппо: армия Турции возводит укрепления радом с курдским Африном

В Избранное

Алеппо, 25 октября. Анкара намерена полностью блокировать кантон Африн на севере провинции Алеппо, заявляют курды.

Курдские источники сообщают, что военные инженеры армии Турции начали возводить оборонительные укрепления около населенного пункта Дейр Симаан, именно здесь проходит граница с курдским кантоном Африн.

Курды отмечают, что Анкара постоянно перебрасывает новые подразделения в сирийскую провинцию Идлиб и на запад провинции Алеппо. Власти Африна опасаются начала массированного наступления Турции на курдские позиции.