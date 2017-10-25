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Тульский «Арсенал» может усилиться полузащитником «Уфы»
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    Тульский «Арсенал» может усилиться полузащитником «Уфы»

    17:01  25 Октября 2017
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    Тульский «Арсенал» может усилиться полузащитником «Уфы»

    Тула, 25 октября. Тульский «Арсенал» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Уфы» Дмитрия Сысуева.

    По информации Федерального агентства новостей, 29-летний крайний хавбек давно попал в сферу интересов «Арсенала». Сообщается, что его трансфер может обойтись «оружейникам» примерно в 500 тысяч евро.

    Отметим, что контракт Сысуева с «Уфой» рассчитан до лета 2018 года. В этом сезоне полузащитник провел за уфимцев 13 матчей и забил два мяча, при этом большую часть поединков он начинал на скамейке запасных. Всего же в премьер-лиге россиянин провел 60 матчей, в которых смог поразить ворота соперников пять раз. 

    Напомним, в данный момент «Уфа» и «Арсенал» — соседи в турнирной таблице чемпионата России. Команды занимают восьмое и девятое место соответственно. 

    Автор: Федор Веснин
    #уфа #тула #арсенал #сысуев
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