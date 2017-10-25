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Правда или ложь: лидер Радикальной партии Украины Ляшко трижды «выиграл в лотерею»
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    Правда или ложь: лидер Радикальной партии Украины Ляшко трижды «выиграл в лотерею»

    17:10  25 Октября 2017
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    Выигрыш Ляшко в лотерею может быть попыткой отмыть деньги — эксперт

    Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко выиграл в национальную лотерею более 570 тысяч гривен, эта сумма эквивалентна почти 22 тысячам долларов США. Соответствующая информация была размещена в едином государственном реестре деклараций. Ляшко указал, что выигрыша было три: сумма первого составила 283,5 тысячи гривен, второго — 134 тысячи гривен, третьего — 153,4 тысячи гривен. При этом других доходов политик не указал.

    Российский политический деятель, ученый-экономист и финансовый омбудсмен Павел Медведев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал очень незначительной вероятность выиграть в лотерею три раза.

    «Это очень маловероятно, но из этого не следует, что это невозможно. К сожалению, мне известны случаи, когда некоторые граждане были чрезвычайно удачливы в казино. И объяснение этой удаче было очень простое — им было нужно как-то отмыть деньги. И вполне возможно, что в этом случае происходит то же самое. Правда, с лотереей сложнее, потому что необходимо предъявить билет. А в казино предъявлять ничего не нужно. Это может быть мошенничество. Что касается вероятности подобного рода события, она невелика, хотя это и возможно», — объясняет Медведев.

    Выигрыш Ляшко в лотерею может быть попыткой отмыть деньги — эксперт

    Ранее Ляшко привлекался правоохранительными органами к уголовной ответственности за расхищение государственной казны. В 1994 году его обвинили в коллективном хищении госимущества на сумму 1 миллион 100 тысяч карбованцев (денежная единица, которая ранее использовалась на Украине — прим. ФАН) и приговорили к тюремному заключению на срок 6 лет, правда, в дальнейшем Верховный суд сократил срок наказания.

    24 апреля 2017 года директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины открыла уголовное производство о возможном незаконном обогащении Олега Ляшко.

    На Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников и представителей органов законодательной власти. За искажение подобной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

    Газета.ru сообщает, что ранее Олег Ляшко посоветовал бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который является зачинщиком акции протеста напротив здания Верховной рады, «немедленно вернуться в родную Грузию». По его словам, сторонники Ляшко способны «спасти Украину сами, без иностранных нелегалов».

    Автор: Михаил Блинов
    #украина #ляшко
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