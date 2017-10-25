Дочь не в отца: Соловьев предъявил запись выступления Анатолия Собчака о Крыме

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«Мы не воевали с Украиной за Крым. Крым решил свою судьбу сам», — заявил Владимир Соловьев в эфире радиостанции «Вести ФМ», объясняя, почему позиция по этому вопросу объявившей себя «кандидатом в президенты» Ксении Собчак является недостойной в первую очередь памяти ее отца — известного российского политика Анатолия Собчака.

Обсуждая скандальное заявление Ксении Собчак, которая накануне в ходе пресс-конференции заявила, что якобы «с точки зрения международного права Крым — украинский», Соловьев привел видеозапись выступления ее отца — Анатолия Собчака.

Анатолий Собчак, в частности, заявляет, что Севастополь никогда не был военно-морской базой Украины — это всегда была база Черноморского флота РФ.

«Даже если предположить такую нелепость, что Крым — это территория Украины, то и с этой точки зрения, считаю, что вполне возможно соглашение между Россией и Украиной», — говорит он.

Дочь не в отца. Собчак против Собчак. A post shared by Владимир Соловьев (@vrsoloviev) on Oct 24, 2017 at 10:04pm PDT

«Просто интересно, когда человек идет в политику, продолжателем чего он является», — прокомментировал Соловьев позицию Ксении Собчак по крымскому вопросу.

После этого Владимир Соловьев еще раз разъясняет ситуацию по Крыму.

«Путин не присоединял Крым, — напоминает Соловьев об обстоятельствах воссоединения полуострова с РФ. — Мы не воевали с Украиной за Крым. Войны не было. Крым решил свою судьбу сам. Стал независимым государством и обратился к Российской Федерации. Это Российская Федерация удовлетворила просьбу государства Крым о вхождении в свой состав».

«Дочь не в отца. Собчак против Собчак», — еще во время эфира прокомментировал Соловьев в своем Twitter видеозапись с Анатолием Собчаком.

Дочь не в отца. Собчак против Собчак. https://t.co/PB0UfccyFV — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) October 25, 2017

«И по Крыму они не сошлись...а точно она его дочь?» — полушутя ответила Ирина Карелина.‏

И ПО КРЫМУ ОНИ НЕ СОШЛИСЬ...а ТОЧНО его дочь????????? — Ирина Карелина (@karelina_i) October 25, 2017

«Так, похоже, она ему не дочь. Это такой Гайдар в юбке, прикрывающий известной фамилией свою политическую несостоятельность», — считает Евгения Карлова.‏

«Ксения просто занимается политическим эпатажем, она любит привлекать к себе внимание «неудобными» точками зрения. Просто пыль», — написала пользователь Марина.

Ксения, просто, занимается политическим эпотажем, она любит привлекать к себе внимание "неудобными" точками зрения. Просто, пыль. — Marina ???????? (@MarinaVikto) October 25, 2017

«Попиариться и покрасоваться в президентскую компанию — это высший пилотаж, ведь она раз в пять лет бывает, и аудитория огромная, что еще надо!» — комментирует Светлана Шалаумова заявление Собчак.

Попиариться и покрасоваться в президентскую компанию - это высший пилотаж , ведь она раз а 5 лет бывает и аудитория огромная, что еще надо! — Шалаумова Светлана (@svetvsela) October 25, 2017

Заявление Ксении Собчак по Крыму является полностью несостоятельным, позже заявили в Кремле.