Дочь не в отца: Соловьев предъявил запись выступления Анатолия Собчака о Крыме
«Мы не воевали с Украиной за Крым. Крым решил свою судьбу сам», — заявил Владимир Соловьев в эфире радиостанции «Вести ФМ», объясняя, почему позиция по этому вопросу объявившей себя «кандидатом в президенты» Ксении Собчак является недостойной в первую очередь памяти ее отца — известного российского политика Анатолия Собчака.
Обсуждая скандальное заявление Ксении Собчак, которая накануне в ходе пресс-конференции заявила, что якобы «с точки зрения международного права Крым — украинский», Соловьев привел видеозапись выступления ее отца — Анатолия Собчака.
Анатолий Собчак, в частности, заявляет, что Севастополь никогда не был военно-морской базой Украины — это всегда была база Черноморского флота РФ.
«Даже если предположить такую нелепость, что Крым — это территория Украины, то и с этой точки зрения, считаю, что вполне возможно соглашение между Россией и Украиной», — говорит он.
«Просто интересно, когда человек идет в политику, продолжателем чего он является», — прокомментировал Соловьев позицию Ксении Собчак по крымскому вопросу.
После этого Владимир Соловьев еще раз разъясняет ситуацию по Крыму.
«Путин не присоединял Крым, — напоминает Соловьев об обстоятельствах воссоединения полуострова с РФ. — Мы не воевали с Украиной за Крым. Войны не было. Крым решил свою судьбу сам. Стал независимым государством и обратился к Российской Федерации. Это Российская Федерация удовлетворила просьбу государства Крым о вхождении в свой состав».
«Дочь не в отца. Собчак против Собчак», — еще во время эфира прокомментировал Соловьев в своем Twitter видеозапись с Анатолием Собчаком.
«И по Крыму они не сошлись...а точно она его дочь?» — полушутя ответила Ирина Карелина.
«Так, похоже, она ему не дочь. Это такой Гайдар в юбке, прикрывающий известной фамилией свою политическую несостоятельность», — считает Евгения Карлова.
«Ксения просто занимается политическим эпатажем, она любит привлекать к себе внимание «неудобными» точками зрения. Просто пыль», — написала пользователь Марина.
«Попиариться и покрасоваться в президентскую компанию — это высший пилотаж, ведь она раз в пять лет бывает, и аудитория огромная, что еще надо!» — комментирует Светлана Шалаумова заявление Собчак.
Заявление Ксении Собчак по Крыму является полностью несостоятельным, позже заявили в Кремле.
«С точки зрения международного права — де-юре и де-факто — Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Обсуждение территориальной и суверенной принадлежности Крыма не подлежит обсуждению никак и ни с кем», — прокомментировал позицию Кремля относительно заявления Собчак пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.