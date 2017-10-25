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Стали известны подробности смерти школьника от ножевого ранения в Волгограде
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    Стали известны подробности смерти школьника от ножевого ранения в Волгограде

    16:37  25 Октября 2017
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    Стали известны подробности смерти школьника от ножевого ранения в Волгограде

    Волгоград, 25 октября. Восьмиклассник погиб от ножевого ранения, которое получил на территории одной из школ Волгограда, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    Около двух часов дня 25 октября правоохранительные органы Волгограда получили сообщение о смерти восьмиклассника в туалете одной из школ города. На теле подростка было обнаружено ножевое ранение в области сердца. Само холодное оружие со следами крови было найдено недалеко от учебного заведения.

    Погибший ученик был из благополучной семьи. Взрослые не знают деталей трагедии, однако другие ученики рассказали, как это произошло.

    Восьмиклассник принес в школу нож-бабочку, чтобы похвастаться. Он подкинул его в воздух, и нож воткнулся ему в грудь.

    Испуганный школьник побежал в туалет и там, вероятно, умер от потери крови.

    Стали известны подробности смерти школьника от ножевого ранения в Волгограде

    На вызов приехала обычная карета скорой помощи, и только потом к школе подъехал реанимобиль. Однако было слишком поздно.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #нож #волгоград #смерть #школьник #школа #туалет
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