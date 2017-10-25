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Дейр эз-Зор: САА и «Лива Фатимийюн» окружили ИГ с трех сторон в районе станции Т-2
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    Дейр эз-Зор: САА и «Лива Фатимийюн» окружили ИГ с трех сторон в районе станции Т-2

    16:30  25 Октября 2017
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    Дейр эз-Зор: САА и «Лива Фатимийюн» окружили ИГ с трех сторон в районе станции Т-2

    Дейр эз-Зор, 25 октября. Сирийская армия и подразделение «Бригады Фатимийюн» при поддержке ВКС РФ наступают на позиции «Исламского государства»1 в районе Аль-Артивазия.

    Арабские информационные агентства сообщают, что правительственные войска Сирии и афганское шиитское ополчение «Лива Фатимийюн» вплотную подошли к позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) к югу от насосной станции Т-2.

    Источник отмечает, что подразделения исламских радикалов в районе Аль-Артивазия оказались практически в полном окружении. Войска и ополчение подступают к джихадистам с трех сторон.

    Дейр эз-Зор: САА и «Лива Фатимийюн» окружили ИГ с трех сторон в районе станции Т-2

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #вкс рф #саа #дейр эз-зор #лива фатимийюн
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