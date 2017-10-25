Дейр эз-Зор: САА и «Лива Фатимийюн» окружили ИГ с трех сторон в районе станции Т-2

В Избранное

Дейр эз-Зор, 25 октября. Сирийская армия и подразделение «Бригады Фатимийюн» при поддержке ВКС РФ наступают на позиции «Исламского государства»1 в районе Аль-Артивазия.

Арабские информационные агентства сообщают, что правительственные войска Сирии и афганское шиитское ополчение «Лива Фатимийюн» вплотную подошли к позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) к югу от насосной станции Т-2.

Источник отмечает, что подразделения исламских радикалов в районе Аль-Артивазия оказались практически в полном окружении. Войска и ополчение подступают к джихадистам с трех сторон.

1 Организация запрещена на территории РФ.