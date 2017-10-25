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ВКС РФ блокировали для ИГ трассу на Абу-Кемаль
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    ВКС РФ блокировали для ИГ трассу на Абу-Кемаль

    16:12  25 Октября 2017
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    ВКС РФ блокировали для ИГ трассу на Абу-Кемаль

    Абу-Кемаль, 25 октября. ВКС РФ обеспечивают продвижение правительственных войск Сирии к последнему оплоту «Исламского государства»1 в провинции Дейр эз-Зор.

    Сирийские военные источники сообщают, что под давлением сирийских правительственных войск боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) отступают от населенных пунктов Аль-Курия и Аль-Ашара в направлении Абу-Кемаля.

    Серия ракетно-бомбовых ударов, нанесенных российскими военными летчиками, «парализовала» движение по трассе, ведущей на Абу-Кемаль, отмечает источник. Уничтожено не менее двух десятков исламистов. На северных и западных окраинах Аль-Ашара уже начались боестолкновения.

    ВКС РФ блокировали для ИГ трассу на Абу-Кемаль

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #вкс рф #абу-кемаль
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