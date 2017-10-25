Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Алеппо: армия Турции возводит укрепления радом с курдским Африном
Украина
Польша усилила проверки украинцев на границе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Польша усилила проверки украинцев на границе

    16:36  25 Октября 2017
    30

    Польша усилила проверки украинцев на границе

    Киев, 25 октября. Польские пограничники с начала недели начали более тщательно досматривать украинцев и их транспорт на некоторых контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

    По данным ведомства, с 23 октября в пункте пропуска «Ягодин» зафиксировано увеличение транспортных средств на границе с Польшей. Причиной заторов стало проведение более тщательного осмотра граждан Украины представителями таможенной службы Польши.

    В ведомстве отметили, что польские пограничники начали применять рентген-сканирующую систему «Rapickan» для проверки автомобилей и вещей граждан Украины, из-за чего оформление транспортных средств, пересекающих границу осуществляться медленнее.

    Кроме того, с 24 октября польские пограничники стали более тщательно проверять транспорт и личные вещи граждан Украины в пункте пропуска «Дорогуск».

    В свою очередь власти Польши сообщили, что усиленный осмотр автобусов, въезжающих в страну со стороны Украины будет осуществляться постоянно, а углубленный осмотр легковых автомобилей будет осуществляться в рамках специальных мероприятий. При этом дата и время проведения мероприятий будут внезапными.

    Автор: Алексей Громов
    #польша #украина #граница #пограничники
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        14:52   25 Октября 2017
        2115
        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        12:07   25 Октября 2017
        483
        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        11:52   25 Октября 2017
        358
        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        10:35   25 Октября 2017
        231