Польша усилила проверки украинцев на границе

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Киев, 25 октября. Польские пограничники с начала недели начали более тщательно досматривать украинцев и их транспорт на некоторых контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, с 23 октября в пункте пропуска «Ягодин» зафиксировано увеличение транспортных средств на границе с Польшей. Причиной заторов стало проведение более тщательного осмотра граждан Украины представителями таможенной службы Польши.

В ведомстве отметили, что польские пограничники начали применять рентген-сканирующую систему «Rapickan» для проверки автомобилей и вещей граждан Украины, из-за чего оформление транспортных средств, пересекающих границу осуществляться медленнее.

Кроме того, с 24 октября польские пограничники стали более тщательно проверять транспорт и личные вещи граждан Украины в пункте пропуска «Дорогуск».

В свою очередь власти Польши сообщили, что усиленный осмотр автобусов, въезжающих в страну со стороны Украины будет осуществляться постоянно, а углубленный осмотр легковых автомобилей будет осуществляться в рамках специальных мероприятий. При этом дата и время проведения мероприятий будут внезапными.