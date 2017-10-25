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Симферополь, 25 октября. В Крыму можно проводить все банковские операции, несмотря на режим международных санкций. Об этом управляющий отделением по Республике Крым Южного главного управления Центробанка РФ Ирина Яблучанская сообщила на заседании экономического совета при крымском парламенте.

По ее словам, банковская система на территории полуострова есть, она работает без задержек и обеспечена наличностью, пишет РИА Новости.

«Проведен анализ и, несмотря на введенные санкции, на территории республики имеется возможность проведения всех видов расчетов», — подчеркнула Яблучанская.

Она также отметила, что стоимость банковских услуг в республике соответствует стандартным российским тарифам. Ссылаться же на санкции, добавила Яблучанская, просто очень модно.

Напомним, на прошлой неделе, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк прекратил работу в Крыму в 2014 после введения санкций Европы и США. По его совам, схем, которые позволили бы Сбербанку вернуться на полуостров, пока нет.