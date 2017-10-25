Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Алеппо: армия Турции возводит укрепления радом с курдским Африном
Политика
Премьер Ирака завил о переломе ситуации в борьбе с ИГ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Премьер Ирака завил о переломе ситуации в борьбе с ИГ

    16:23  25 Октября 2017
    47

    Премьер Ирака завил о переломе ситуации в борьбе с ИГ

    Анкара, 25 октября. Премьер-министр Ирака Хайдер Абади считает что национальные силы безопасности смогли переломить ситуацию в борьбе против террористической организацией «Исламское государство».

    Абади выступил на совместной пресс-конференции с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Анкаре, в ходе которой рассказал о борьбе с запрещенным в России «Исламским государством»1 (арабское название — ДАИШ).

    «Мы счастливы, что наши силы безопасности смогли переломить ситуацию с ИГ1 и добиться успеха в достижении победы над группировкой», — объявил иракский премьер.

    Премьер Ирака завил о переломе ситуации в борьбе с ИГ

    По его мнению, на Ираке лежит большая ответственность за обеспечение безопасности во всем регионе. Он также обратил внимание, что боевики ИГ нанесли существенный урон имиджу ислама.

    «Сейчас пришло время избавиться от наших бед, — констатировал Абади. — Часть нашей политики – борьба с терроризмом, и мы должны быть в солидарности для успеха в этой борьбе».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #иг #ирак #абади #борьба
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        14:52   25 Октября 2017
        2107
        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        12:07   25 Октября 2017
        478
        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        11:52   25 Октября 2017
        357
        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        10:35   25 Октября 2017
        230