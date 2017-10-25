Премьер Ирака завил о переломе ситуации в борьбе с ИГ

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Анкара, 25 октября. Премьер-министр Ирака Хайдер Абади считает что национальные силы безопасности смогли переломить ситуацию в борьбе против террористической организацией «Исламское государство».

Абади выступил на совместной пресс-конференции с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Анкаре, в ходе которой рассказал о борьбе с запрещенным в России «Исламским государством»1 (арабское название — ДАИШ).

«Мы счастливы, что наши силы безопасности смогли переломить ситуацию с ИГ1 и добиться успеха в достижении победы над группировкой», — объявил иракский премьер.

По его мнению, на Ираке лежит большая ответственность за обеспечение безопасности во всем регионе. Он также обратил внимание, что боевики ИГ нанесли существенный урон имиджу ислама.

«Сейчас пришло время избавиться от наших бед, — констатировал Абади. — Часть нашей политики – борьба с терроризмом, и мы должны быть в солидарности для успеха в этой борьбе».

1 Организация запрещена на территории РФ.