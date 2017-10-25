Саакашвили получил от Порошенко документы о лишении гражданства

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Киев, 25 октября. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в среду о том, что он получил от администрации президента Украины документы о лишении украинского гражданства.

Напомним, в июле 2017 года глава государства Петр Порошенко подписал указ о лишении политика гражданства Украины. Саакашвили намерен оспорить это решение в суде.

«Я иду в суд сегодня или завтра. Наконец-то мы получили документы от администрации президента касательно гражданства. И мы будем обжаловать лишение меня гражданства», — цитирует его слова издание «Интерфакс-Украина».

Ранее стало известно о том, что государственная миграционная служба Украины может выдворить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с территории страны. Непосредственно политик попросил жителей Киева защитить его от экстрадиции в Грузию, в которой политик был заочно арестован.