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Украина
Саакашвили получил от Порошенко документы о лишении гражданства
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    Саакашвили получил от Порошенко документы о лишении гражданства

    16:32  25 Октября 2017
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    Саакашвили получил от Порошенко документы о лишении гражданства

    Киев, 25 октября. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в среду о том, что он получил от администрации президента Украины документы о лишении украинского гражданства.

    Напомним, в июле 2017 года глава государства Петр Порошенко подписал указ о лишении политика гражданства Украины. Саакашвили намерен оспорить это решение в суде.

    «Я иду в суд сегодня или завтра. Наконец-то мы получили документы от администрации президента касательно гражданства. И мы будем обжаловать лишение меня гражданства», — цитирует его слова издание «Интерфакс-Украина».

    Ранее стало известно о том, что государственная миграционная служба Украины может выдворить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с территории страны. Непосредственно политик попросил жителей Киева защитить его от экстрадиции в Грузию, в которой политик был заочно арестован.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #саакашвили
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