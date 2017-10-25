Экс-глава Нацбанка Абхазии арестован по подозрению в хищении 28 млн рублей у Этуша

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Москва, 25 октября. Тверской суд Москвы арестовал бывшего председателя Нацбанка Абхазии Даура Барганджия до 18 декабря 2017 года, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Напомним, что Барганджия подозревается в хищении денежных средств у известного актера Владимира Этуша и его жены.

В отношении 59-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело, сообщает агентство РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 95-летний актер лишился 28 млн рублей. Еще в 2013 году Этуш решил вложиться крупную сумму денег за границей, на помощь артисту пришел глава Нацбанка Абхазии. Супруги вложили деньги, а когда попросили вернуть средства, вложенные в швейцарский банк, им отказали.