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На замену «Мистралям»: универсальный десантный корабль «Прибой»
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    На замену «Мистралям»: универсальный десантный корабль «Прибой»

    16:05  25 Октября 2017
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    «Прибой» — это проект перспективного российского универсального десантного корабля (УДК), который должен стать заменой французским УДК типа «Мистраль». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Десантный корабль «Прибой» обладает носовой аппарелью, которая дает возможность высаживать десантно-штурмовые группы прямо на берег. И это в то время, когда французский «Мистраль» осуществляет высадку десанта из док-камеры только на воду.

    Водоизмещение «Прибоя», предположительно, должно будет составить около 23 тысяч тонн, длина — 200 метров, ширина — 34 метра, осадка — 7,5 метра. Дальность плавания — шесть тысяч миль. Экипаж судна составляет 400 человек. Десантный корабль будет вмещать от 500 до 900 морских пехотинцев, десять танков и 50 боевых машин пехоты.

    Кроме того, на «Прибое» можно будет разместить 12 вертолетов различного назначения, шесть штурмовых катеров и шесть десантных катеров грузоподъемностью не менее 45 тонн.

    «Прибой» будет оснащен универсальной артиллерийской установкой калибра 76 мм, РЛОС общего обнаружения, подсистемой РЭБ, навигационным комплексом, станцией обнаружения подводных диверсионных сил и средств потенциального противника, интегрированным комплексом связи.

    На замену «Мистралям»: универсальный десантный корабль «Прибой»

    Строительство кораблей типа «Прибой» заложено в государственную программу вооружений на период 2018-2025 годов. Однако, стоит заметить, что пока не был выбран исполнитель заказа.

    Ожидается, что опытно-конструкторские работы начнутся в 2018 году. В 2020 году по плану должно начаться строительство головного корабля с поставкой его флоту в 2024 году. Производство единственного серийного корабля намечено на 2022 год с поставкой в 2026-м.

    Основу авиационной группы «Прибоя» должны будут составить вертолеты Ка-52К. Поставки боевых вертолетов будут синхронизированы с передачей вертолетоносцев. Кроме этого, на десантных кораблях типа «Прибой» будут базироваться вертолеты Ка-27, Ка-29, а также Ка-31.

    Автор: Илья Муромский
    #россия #вмф рф #армия #флот
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