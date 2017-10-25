Шойгу прибыл в Катар с первым в истории Минобороны России визитом

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Доха, 25 октября. Глава военного ведомства Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в среду прибыл с официальным визитом в Катар, где ожидается подписание межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве (ВТС). Об этом в среду сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он также отметил, что это первый в истории России визит главы оборонного ведомства РФ в эту страну.

По словам Конашенкова, в ходе переговоров с катарским министром Халидом бен Мохамадом Аль-Аттыйя будут обсуждаться вопросы военного и военно-технического сотрудничества.

Кроме того, планируется, что Шойгу примет эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки встретился с филиппинским президентом Родриго Дутерте.