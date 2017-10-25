Ирак начал наступление на последний оплот ИГ на западе страны

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Багдад, 25 октября. В среду командование иракской армии заявило о начале наступления на подконтрольные «Исламскому государству»1 западные районы страны.

Источники в Ираке сообщают, что масштабное наступление на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) начнется в районе населенных пунктов Каим и Рава, которые расположены недалеко от границы с Сирийской арабской республикой.

ВВС Ирака разбрасывает над городами листовки с воззванием всем сторонникам исламистов сложить оружие и отказаться от сопротивления. Всем тем, кто поднимет белые флаги на домах при вхождении в Каим и Раву армии Ирака, гарантируется безопасность, сообщается в листовках.

1 Организация запрещена на территории РФ.