Россия построит новые атомные энергоблоки — Новак

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Москва, 25 октября. Правительство планирует поддерживать атомную отрасль и вводить в эксплуатацию новые атомные энергоблоки, заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак после правительственного часа в Государственной Думе прокомментировал вопрос о перспективах развития чистой энергетики в России.

«Мы считаем, что атомная энергетика — это одна из ключевых отраслей в нашем топливно-энергетическом комплексе, — сказал министр. — Мы должны сохранять наш потенциал, научный потенциал, производственный потенциал, соответствующее оборудование по производству электроэнергии на базе атомных электроблоков».

По словам Александра Новака, будут вводиться в эксплуатацию и «новые, самые современные блоки».

«К примеру, в прошлом году был введен блок ВВЭР-1200, шестой энергоблок Нововоронежской АЭС. Он создан на базе современных технологий», — отметил министр.

Новак добавил, что отрасль будет совершенствоваться, однако ее процентное соотношение с иными источниками электроэнергии останется неизменным.