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Россия построит новые атомные энергоблоки — Новак
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    Россия построит новые атомные энергоблоки — Новак

    15:58  25 Октября 2017
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    Россия построит новые атомные энергоблоки — Новак
    Москва, 25 октября. Правительство планирует поддерживать атомную отрасль и вводить в эксплуатацию новые атомные энергоблоки, заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

    Глава Минэнерго РФ Александр Новак после правительственного часа в Государственной Думе прокомментировал вопрос о перспективах развития чистой энергетики в России. 

    «Мы считаем,  что атомная энергетика — это одна из ключевых отраслей в нашем топливно-энергетическом комплексе, — сказал министр. — Мы должны сохранять наш потенциал,  научный потенциал, производственный потенциал, соответствующее оборудование по производству электроэнергии на базе атомных электроблоков».

    По словам Александра Новака, будут вводиться в эксплуатацию и «новые, самые современные блоки». 

    «К примеру,  в прошлом году был введен блок  ВВЭР-1200,  шестой энергоблок Нововоронежской АЭС. Он создан на базе современных технологий», — отметил министр. 

    Новак добавил, что отрасль будет совершенствоваться, однако ее процентное соотношение с иными источниками электроэнергии останется неизменным.

    «В общем энергобалансе атомная отрасль составляет сейчас примерно 17-18%. В будущем эта доля будет сохраняться», — резюмировал глава ведомства. 
     

    Автор: Герман Парло
    #россия #новак #минэнерго
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