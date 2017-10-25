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В Госдуме поддержали внесудебную блокировку сайтов запрещенных в РФ организаций
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    В Госдуме поддержали внесудебную блокировку сайтов запрещенных в РФ организаций

    15:53  25 Октября 2017
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    Профильный комитет Госдумы поддержал внесудебную блокировку сайтов запрещенных в РФ организаций

    Москва, 25 октября. Комитет Государственной думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять в первом чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов запрещенных в стране организаций.

    Авторами инициативы выступили парламентарии Олег Николаев, Юрий Швыткин и Александр Ющенко. Речь идет о внесении изменений в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

    «Законопроектом предлагается предусмотреть возможность внесудебного ограничения доступа к информационным ресурсам запрещенных в России организаций, что позволит своевременно блокировать распространяемые ими информационные материалы», — указано в пояснительной записке к документу.

    Напомним, ранее стало известно о создании нового департамента ФГУП «Главного радиочастотного центра», который проводит исследования и эксперименты по ограничению доступа к сайтам.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #терроризм #блокировки
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