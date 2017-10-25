Курды считают, что Ирак пытается арабизировать Киркук и Туз Хурмату

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Эрбиль, 25 октября. Правительство Курдистана считает, что Багдад стремится вытеснить курдов из Киркука и Туз-Хурмату в пользу арабского населения.

Власти Эрбиля сообщили, что Ирак намерен полностью изменить ситуацию в многоэтничных населенных пунктах Туз-Хурмату и Киркук, на которые претендует правительство Курдистана. Глава Туз-Хурмату Шалал Абдул отметил, что иракские власти приняли решение переселить семьи шиитских ополченцев «Хашд аш-Шааби» из южных регионов в спорные города на севере страны.

Багдад намерен арабизировать данные города и полностью изменить в них демографическую ситуацию, считают курды. По данным Эрбиля иракские власти хотят приравнять количество арабов в регионе к числу курдов, а управленческие группы перераспределить между этими народами.