Осужденных в России за экстремизм Умерова и Чийгоза выдали Турции

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Москва, 25 октября. Ильми Умеров, заместитель главы «Меджлис1 крымско-татарского народа» (запрещенная в России организация) освобожден и летит в Турцию. Об этом сообщил адвокат Умерова Марк Фейгин.

«Умеров освобожден и летит в Анкару с Ахтемом Чийгозом», — сказал он.

О подробностях освобождения своего подзащитного Фейгин не рассказал.

Напомним, в конце сентября Симферопольский районный суд обвинил Ильми Умерова в призывах к сепаратизму и назначил ему два года колонии-поселения. После вынесения приговора защита Умерова заявила о том, что намерена обжаловать приговор.

Уголовное дело против Умерова было возбуждено в связи с его призывами в эфире телеканала АТР нарушить территориальную целостность России.

Ахтем Чийгоз был осужден за организацию беспорядков возле крымского парламента в феврале 2014 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.