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Осужденных в России за экстремизм Умерова и Чийгоза выдали Турции
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    Осужденных в России за экстремизм Умерова и Чийгоза выдали Турции

    15:48  25 Октября 2017
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    Замглавы «Меджлиса крымско-татарского народа» Умеров освобожден

    Москва, 25 октября. Ильми Умеров, заместитель главы «Меджлис1 крымско-татарского народа» (запрещенная в России организация) освобожден и летит в Турцию. Об этом сообщил адвокат Умерова Марк Фейгин.

    «Умеров освобожден и летит в Анкару с Ахтемом Чийгозом», — сказал он.

    О подробностях освобождения своего подзащитного Фейгин не рассказал.

    Напомним, в конце сентября Симферопольский районный суд обвинил Ильми Умерова в призывах к сепаратизму и назначил ему два года колонии-поселения. После вынесения приговора защита Умерова заявила о том, что намерена обжаловать приговор. 

    Уголовное дело против Умерова было возбуждено в связи с его призывами в эфире телеканала АТР нарушить территориальную целостность России.

    Ахтем Чийгоз был осужден за организацию беспорядков возле крымского парламента в феврале 2014 года.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Татьяна Барашкова
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