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Путин поручил Генпрокуратуре и СК РФ разобраться с задержками зарплат
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    Путин поручил Генпрокуратуре и СК РФ разобраться с задержками зарплат

    15:29  25 Октября 2017
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    Путин поручил Генпрокуратуре и СК РФ разобраться с задержками зарплат

    Москва, 25 октября. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на высокий уровень задолженности по зарплате на добывающих предприятиях на встрече с членами правительства.

    Президент отметил, что, к примеру, в сельском хозяйстве задолженность по оплате труда составляет всего 6%, а в добывающих отраслях этот показатель достигает 19%.

    «Там, что - денег меньше, чем в сельском хозяйстве? Да нет, конечно. Это говорит о недисциплинированности, как минимум, невнимательном отношении к людям», — сказал глава государства.

    Владимир Путин также добавил, что необходимо усиливать нормативною базу в данном направлении, следить за работой трудовых инспекций, привлекать правоохранительные органы.

    «Я соответствующий сигнал еще дам. Прошу и Генпрокуратуру, и Следственный комитет повнимательней», — заключил президент.

    Автор: Юлия Кошкина
    #путин #долги #зарплаты
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