Путин поручил Генпрокуратуре и СК РФ разобраться с задержками зарплат

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Москва, 25 октября. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на высокий уровень задолженности по зарплате на добывающих предприятиях на встрече с членами правительства.

Президент отметил, что, к примеру, в сельском хозяйстве задолженность по оплате труда составляет всего 6%, а в добывающих отраслях этот показатель достигает 19%.

«Там, что - денег меньше, чем в сельском хозяйстве? Да нет, конечно. Это говорит о недисциплинированности, как минимум, невнимательном отношении к людям», — сказал глава государства.

Владимир Путин также добавил, что необходимо усиливать нормативною базу в данном направлении, следить за работой трудовых инспекций, привлекать правоохранительные органы.