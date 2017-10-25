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Украинцы поддерживают отмену закона об образовании — «Оппозиционный блок»
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    Украинцы поддерживают отмену закона об образовании — «Оппозиционный блок»

    18:02  25 Октября 2017
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    Около ста тысяч украинцев поддержали отмену скандального закона об образовании

    Киев, 25 октября. Фракция «Оппозиционный блок» в украинском парламенте заявляет, что около 100 тысяч граждан Украины поддержали требование партии отменить принятый Верховной радой закон об образовании. Об этом сообщает пресс-служба партии.

    «Всего за две недели собрано около 100 тысяч подписей в поддержку требований «Оппозиционного блока» отменить реформу образования, которая уничтожает само образование, лишает граждан Украины права говорить и слышать на родном языке», — говорится в сообщении.

    Напомним, в конце сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, который запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского. Данный закон вызвал резкую реакцию со стороны правительств ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, где заявили, что документ нарушает права нацменьшинств на Украине.

    В середине октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла большинством голосов резолюцию, в которой высказала обеспокоенность в связи с украинским законом об образовании. Позднее «Оппозиционный блок» обжаловал скандальный закон об образовании в Конституционном суде Украины.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #оппозиционный блок #акон об образовании
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