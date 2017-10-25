Совфед призвал США прекратить экономическую блокаду Кубы

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Москва, 25 октября. Совет Федерации России считает неприемлемыми односторонние ограничения в отношении суверенных государств и призывает США снять экономическую блокаду с Кубы.

В Совфеде призвали Вашингтон «прекратить порочную практику экономического и политического давления на Кубу». Кроме того, Соединенные Штаты должны отказаться от торговой, экономической, финансовой и морской блокады Гаваны без каких бы то ни было предварительных условий, следует из заявления.

Напомним, в середине июня текущего года американский лидер Дональд Трамп в ходе визита в Майами заявил об отмене односторонней сделки администрации 44-го главы Белого дома Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. В начале сентября Трамп продлил торговое эмбарго против Кубы.

В середине сентября Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что посольство США на Кубе может быть закрыто.