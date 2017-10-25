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ЦИК оценил шансы Собчак стать кандидатом в президенты после заявления о Крыме
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    ЦИК оценил шансы Собчак стать кандидатом в президенты после заявления о Крыме

    15:56  25 Октября 2017  /обновлено: 15:57  25 Октября 2017
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    ЦИК оценил шансы Собчак стать кандидатом в президенты после заявления о Крыме

    Москва, 25 октября. Заявление телеведущей Ксении Собчак о принадлежности Крыма не является причиной для отказа в регистрации ее кандидатом в президенты России. Об этом рассказала секретарь Центризбиркома РФ Майя Гришина.

    «Никакое заявление само по себе не является основанием для отказа в регистрации. Основанием для отказа является четко перечисленный перечень, включая вступившие в силу решения судов по признанию осужденного виновным в тяжких и особо тяжких преступлениях»,  — приводит РИА Новости слова Гришиной.

    Напомним, на первой пресс-конференции после объявления о намерении баллотироваться в президенты России Собчак заявила, что считает полуостров Крым украинской территорией. Высказывание всколыхнуло российскую общественность.

    Отметим, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, может ли высказывание Собчак помешать ей зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты, посоветовал обратиться в ЦИК.

    Автор: Федор Веснин
    #цик #собчак #выборы-2018
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