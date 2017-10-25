Путин поручил проработать переход от долевого строительства к проектному

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Москва, 25 октября. Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос о переходе от системы долевого строительства жилья к проектному финансированию строек при участии банковских учреждений, сообщил глава Минстроя РФ Михаил Мень.

Президент России Владимир Путин провел совещание с участием министра строительства и ЖКХ России Михаилом Менем. По итогам общения с главой государства представитель кабмина сделал заявление.

«Президент поставил задачу проработать поэтапную возможность, после того, как будут введены в действие жесткие требования к застройщику, которые вступают в силу 1 июля, начать работу по поэтапному переходу через банковское сопровождение от долевого строительства к проектному финансированию», — сказал Мень.

Отметим, что в разных регионах страны существует проблема долгостроев. Глава государства ранее поручал правительству разобраться в ситуации с обманутыми дольщиками — выделить помощь, либо принять меры для завершения строительства многоэтажных домов.