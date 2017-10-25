Движение «Сорок сороков» поздравило Поклонскую с победой над «Матильдой»

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Москва, 25 октября. Активисты православной организации «Сорок сороков» подарили депутату Госдумы Наталье Поклонской цветы и поздравили ее с «победой» над скандальным фильмом «Матильда» Алексея Учителя.

Корреспондент Федерального агентства новостей предоставил видео, на котором участники организации «Сорок сороков» прибыли в Госдуму для встречи с Натальей Поклонской. Активисты пожелали депутату долгих лет жизни, спев «Многая лета».

Они также подарили бывшему прокурору Крыма любимые цветы российского императора — белые розы. Поклонская обещала отвезти все цветы в храм Пресвятой Богородицы.

Кроме того, депутат заявила, что в скором времени сделает публичное заявление в отношении фильма «Матильда».

«Этот фильм будут сами и смотреть. Ни один человек, уважающий себя и свою историю, верующий человек, не пойдет на этот фильм», — добавила Поклонская.

Напомним, что фильм «Матильда» Алексея Учителя выходит в российский прокат в четверг, 26 октября. Предпоказы скандального фильма уже прошли в ряде российских городов. В центре сюжета — роман российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.